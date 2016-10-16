مجلس الوزراء يقرر إضافة بعض البنود في قانون تنظيم الجامعات والكليات

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارا بأن تضاف كلية الألسن بالأقصر للبند الثاني عشر من جامعة جنوب الوادي ومقرها قنا وكليتي علوم الأرض والسياحة والفنادق للبند الخامس عشر لجامعة بني سويف.

كما تضمن القرار إضافة كلية الألسن للبند السادس عشر من جامعة كفر الشيخ وكلية الصيدلة للبند الثاني والعشرين من جامعة مدينة السادات وكليات الاقتصاد المنزلي والتجارة والاستزراع المائي للبند الرابع والعشرين لجامعة العريش.

وفيما يلي نص القرار المنشور بعدد اليوم من الجريدة الرسمية:

المادة الأولى:

تضاف إلى كليات البند ثاني عشر “جامعة جنوب الوادي” وإلى البند خامس عشر “جامعة بني سويف” وإلى البند سادس عشر “جامعة كفر الشيخ” وإلى البند الثاني والعشرين “جامعة مدينة السادات” وإلى البند الرابع والعشرين “جامعة العريش” من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والكليات الموضحة كالتالي:

البند الثاني عشر – جامعة جنوب الوادي ومقرها قنا : 22 – كلية الالسن بالأقصر

> البند الخامس عشر – جامعة بني سويف : 26 – كلية علوم الارض – 27 – كلية سياحة وفنادق

> البند السادس عشر – جامعة كفر الشيخ : 17 – كلية الالسن

> البند الثاني والعشرون – جامعة مدينة السادات : 9 – كلية الصيدلة

> البند الرابع والعشرون – جامعة العريش : 7 – كلية الاقتصاد المنزلي – 8 – كلية التجارة – 9 – كلية الاستزراع المائي والمصائد البحرية.

أ ش أ