صور.. محافظ بني سويف يبحث مع رئيس جهاز تفتيش البناء آليات مواجهة المخالفات

بني سويف : محمد شعبان

عقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف اجتماعًا موسعًا مع رئيس جهاز تفتيش البناء، لبحث سبل التعاون وآليات مواجهة البناء المخالف ومراجعة تطبيق الإجراءات والاشتراطات حسب القانون في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة البناء المخالف، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، والإجراءات التي تنفذها المحافظة في هذا الملف الهام الذي تولًيه اهتمامًا كبيرًا.

وطالب المحافظ بأهمية التعاون بين الجهاز والمحافظة في مجال تدريب المهندسين المفتشين على الإجراءات الصحيحة ضد المخالفين في أعمال البناء والتعامل المناسب والقانوني في مجال مراجعة الأبنية، وإجراءات استصدار رخص البناء، والذي يسهم بشكل أفضل في إيجاد حلول وانجاز ملموس في هذا الملف الحيوي، حتى لايفلت المخالف من العقوبة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل، من التخطيط العمراني والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري “من المحافظة” مع جهاز التفتيش على البناء لمراجعة كافة التراخيص ومطابقتها لما تم تنفيذه على الطبيعة في ملف البناء بأكمله، وذلك من خلال المعاينة على الطبيعة، وإعداد تقرير مفصل عن الوضع الحالي، وتحديد أوجه المخالفة لتطبيق القانون في هذا الشأن.

كما تمت مناقشة استفسارات المهندسين حول بعض مواد قانون 119 لسنة 2008 ، ومسئولية المالك والمهندس المشرف والمهندس المصمم والمقاول في مخالفات البناء وتحديديها بشكل دقيق لتحديد القائم بالمخالفة ،بالإضافة إلى مناقشة مشروعات التقسيم والمشكلات التي تواجه المقسم.

وحضر الاجتماع اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، والمهندس عبدالمنعم صالح رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، والمهندسة نهى خاطر مدير التخطيط العمراني، والأستاذ أحمد حسين مدير الشؤون القانونية، والأستاذ عبده فتحي مدير التفتيش المالي والإداري، فضلًا عن عدد من مهندسي التخطيط العمراني بالمحافظة.