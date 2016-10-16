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سول: كوريا الشمالية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي بمحاولتها إطلاق صاروخ باليستي

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سول: كوريا الشمالية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي بمحاولتها إطلاق صاروخ باليستي سول: كوريا الشمالية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي بمحاولتها إطلاق صاروخ باليستي

أرشيفية

أكد الجيش الكورى الجنوبى، أن محاولة كوريا الشمالية الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستى تعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولى وعمل استفزازى غير قانوني.

ونقلت الإذاعة اليابانية عن هيئة الأركان المشتركة فى كوريا الجنوبية قولها – فى بيان اليوم الأحد – إن بيونج يانج أجرت تطويرات تقنية على محرك صاروخ موسودان عن طريق قيامها بإطلاقات تجريبية منذ شهر أبريل.

كان الجيش الأمريكى قد صرح بأنه رصد محاولة فاشلة لإطلاق كوريا الشمالية صاروخ بالستى قوى متوسط المدى لديه القدرة على الوصول إلى القواعد الأمريكية فى المحيط الهادئ.

أ ش أ

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