مقتل 9 أشخاص فى انهيار جسر قرب منتج “بالى” بإندونيسيا

قال مسؤولون، إن جسرًا يربط بين جزيرتين صغيرتين قرب منتجع بالى الإندونيسى انهار، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 30 آخرين.

وبحسب “رويترز”، قال ضابط الشرطة اريندرا واهيودى إن عددا كبيرا من الأشخاص كانوا يعبرون الجسر لحضور مناسبة دينية عندما انهار فى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلى وأضاف أن عددا من الدراجات النارية سقط كذلك من الجسر.

وقال واهيودى، إن المياه أسفل الجسر لم يزد عمقها عن مترين لكن العديد من الضحايا سحقهم الحطام، مضيفا أن جميع الضحايا من السكان المحليين.

وقال متحدث باسم إدارة البحث والإغاثة الإندونيسية، إن الإدارة أوقفت البحث اليوم فى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى لكنها سوف تستأنفه عند مطلع فجر غد الاثنين.