ما حقيقة الحرب بين الممثلتين التركيتين فهرية أفجين وآصلي إينفر؟

أكدت بعض وسائل الإعلام التركية وجود حرب خفية بين الممثلتين الصديقتين فهرية أفجين بطلة (طائر الحب) وآصلي إينفر بطلة (لعبة الصمت).

وادّعت هذه الوسائل الإعلامية أنّ الغيرة النسائية لعبت دورها في إشعال الخلافات بينهما وفي إفساد صداقتهما الطويلة جراء شعور آصلي بالغيرة تجاه فهرية التي تفوقت عليها بالأجر إعلانياً لتقاضيها أجراً أعلى بنصف مليون تركية، أي ما يوازي 180 ألف دولار.

وادّعت إحدى الجهات أن تأثير حربهما أثرت سلباً في صداقة حبيبيهما الممثل بوراك أوزجيفيت بطل (الحب الأعمى) حبيب فهرية أفجين، والمغني الممثل مراد بوز حبيب آصلي إينفر اللذين نجحا معاً سينمائياً بفيلمهما المشترك الأول ((أخي).

واليوم، توقف النجمان عن متابعة بعضهما البعض في موقع التواصل الاجتماعي (انستقرام). فهل نجحت حرب آصلي إينفر وفهرية أفجين في إفساد صداقة مراد بوز وبوراك أوزجيفيت القوية منذ (8) سنوات؟

وهل ستوقف هذه الحرب عملهما على تقديم جزء ثانٍ من فيلمهما (أخي ) الذي تشاركهما بطولته آصلي إينفر؟

لا توجد حرب بل يوجد قلب فقط

بعد احتلال خبر الحرب الخفية والغيرة النسائية بين آصلي وفهرية الصفحات الأولى الورقية والإلكترونية في الصحافة التركية، قامت آصلي إينفر بتكذيب الخبر بطريقة عملية وسريعة؛ وذلك بإرسالها قلباً أحمر يعبّر عن الحب لصديقتها فهرية أفجين عبر حسابها الشخصي في (انستقرام)، حيث ردّت عليها فهرية أفجين بالمثل، فأرسلت لها أيضاً قلباً أحمر.

وهكذا، كذّبتا الخبر لجمهوريهما اللذين أشعلا السوشيال ميديا ما بين أخذ وردّ وسجال، وانغل كل "فانز" بالدفاع عن نجمته المفضلة ضد الأخرى.

مراد بوز وبوراك أوزجيفيت ما زالا يتابعان بعضهما على انستقرام

واختار حبيباهما الممثل بوراك أوزجيفيت ومراد بوز طريقة التوضيح ذاتها، فتواصلا مع بعضهما على (انستقرام) ليؤكدا أن خبر خلاف حبيبتيهما مجرد شائعة مغرضة لا أساس لها من الصحة، وأن صداقتهما مع بعضهما أقوى منها.

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