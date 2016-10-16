سيرين عبد النور: نجمة مهذبة وراقية على مواقع التواصل الاجتماعي

تعتبر الفنانة سيرين عبد النور من أجمل وأبرع الممثلات ، كما أنها برعت أيضاً في الغناء بعد تقديمها عدداً كبيراً من الأعمال الغنائية وتفلح عند قيامها بتصويرها على طريقة الفيديو الكليب كما حصل بعد طرحها عملها الأخير "بحبك يا مهذب".

سيرين تتعامل برقي وكل تهذيب عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي تملكها وفي حال أرادت الردّ على أحد ما، تمرر رسالتها بشكل مبطن من خلال مقولة أو حكمة دون أن تجرح أحداً أو تجعل الجمهور يعلم من تقصد سواء من خلال تغريداتها عبر "تويتر" أو من خلال حسابها على "إنستقرام".

إنستقرام @ cyrineanour

تملك سيرين عبر حسابها على «إنستقرام» حوالي المليوني متابع. وهو رقم ممتاز بعد أن تمت سرقة حسابها الأول، وهي بدورها تتبع حوالي 110 أشخاص معظمهم أصدقاء مقربون منها من الوسط الفني ومن خارجه.

أجمل ما يميزها عبر «إنستقرام» هو أنها تعلم ما يليق بصورتها وتعرف ماذا تنشر دون أن تخدش الحياء، وتشارك جمهورها ببعض تفاصيل حياتها لاسيما المتعلقة بابنتها التي لازالت ترفض أن يظهر كامل وجهها في الإعلام، وقامت مؤخراً بنشر صورة لها خلال متابعتها لتصوير «كليب» «بحبك يا مهذب» وعلقت تحتها «تاليا كانت معي بتصوير الكليب طيب شوفو كيف عم تتفرج ومركزة ولما صار مشهد المشكل بالكليب ركضت لعندي قلتلي: «مامي شو صار شو صار!! وكانت خايفة» وحصدت الصورة الكثير من التعليقات وعدد اللايكات وصل إلى أكثر من 20 ألفاً.

وبقيت صور الكليب الأخير «بحبك يا مهذب» لسيرين متصدرة في عدد اللايكات باقي منشوراتها ووصلت بعض الصور إلى أكثر من 40 ألفاً وصورة أخرى تخطت الـ 39 ألف لايك وهي في شوارع العاصمة بيروت.

«تويتر» @ CyrineAbdlNour

نرى سيرين تنشط هنا بشكل واسع وتتابع كل «شاردة وواردة» في عالم التمثيل والغناء عبر حسابها، وإن أرادت أن تعبّر عن حبها لفنان أو فنانة معينة لا تتردّد في ذلك، سواء ما قالته مؤخراً لوائل كفوري ويارا في تغريداتها.

يتبع سيرين أكثر من مليون شخص عبر حسابها على «تويتر» وهي تتبع حوالي 82 شخصاً معظمهم من وسائل إعلام لمتابعة آخر المستجدات على الساحة الفنية وبعض الأشخاص المقربين منها، ولغاية اليوم هناك أكثر من 13 ألف تغريدة لها. أما الصورة التي وضعتها كـ«بروفايل» فهي نفسها صورة الـ «فيس بوك». ومؤخراً، قامت سيرين بـ ـAsk Cyrine، عبر حسابها وردّت على معظم الأسئلة التي طرحت عليها من قبل جمهورها.

«فيس بوك» CyrineOfficialPage

سيرين من صاحبات الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي أرقام حقيقية تملكها، فوصل مؤخراً عدد المعجبين بصفحتها على «فيس بوك» إلى أكثر من 10 ملايين معجب من مختلف أنحاء العالم. وكذلك صورة غلاف الـ «فيس بوك» والـ «بروفايل» من آخر عمل لها «بحبك يا مهذب» ووصل عدد اللايكات بصورها إلى أكثر من 81 ألف «لايك» والتعليقات أتت بالآلاف.

تركز سيرين في «فيس بوك» على نشر نفس البوستات التي تقوم بطرحها على «إنستقرام» وتقوم بعمل «شير» لأكثر الأخبار التي تتحدث عنها.

ملاحظة

معروف أن سيرين تتابع بدقة عملها ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، فهي تدير بنفسها حسابها على «إنستقرام» و«تويتر» وترى كل التعليقات وتأخذ بها في بعض الأحيان، إلا أنها لازالت بعيدة لغاية اليوم عن «سناب شات» فهل ستقوم بشخصية جديدة على غرار غيرها من الفنانين وتفتتح بها حساباً لها؟

يوتيوب CyrineAbdelNourWorld

تملك سيرين عبر حسابها على «يوتيوب» حوالي 42 ألف SUBSCRIBES من مختلف أنحاء العالم، وتتخطى نسب المشاهدة الخاصة بفيديوهاتها التي لها علاقة بالغناء أكثر من مليوني مشاهدة ووصل كليب أغنية «عادي» إلى أكثر من 87 ملايين مشاهدة. كما تعمد إلى نشر مقتطفات من مقابلاتها التي تجريها مع الصحافة، ومؤخراً كان تركيزها على نشر مقاطع من برنامجها «بلا حدود». فصفحتها منوعة ولا تقتصر على شيء واحد.

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