بعد منع الزيارة عنه: تغريدات النجوم للفنان محمود عبد العزيز .. سلامتك يا ساحر

تمسكت أسرة الفنان الكبير محمود عبد العزيز بموقفها الرافض لفتح باب زيارة النجم الكبير داخل المستشفى، برغم تأكيدهم أنه بخير ويعاني فقط من الأرهاق نتيجة إصابته بالأنيميا، ولهذا انهالت برقيات وتغريدات الدعاء بالشفاء العاجل من تلاميذ الساحر من أشهر نجوم الفن العربي.

النجم الشاب أحمد السقا، نشر صورة الفنان محمود عبد العزيز، عبر صفحته على الفيس بوك، وعلق عليها قائلاً: "دعواتكم بالشفاء.. للساحر محمود عبد العزيز، سلامتك يا ساحر".

المطرب والممثل خالد سليم، نشر صورة تجمعه مع النجم الكبير محمود عبد العزيز عبر حسابه على موقع إنستقرام وعلق قائلاً: "أستاذي وحبيبى وحبيب الكل.. ألف سلامة عليك ويارب يشفيك ويعافيك ويرفع عنك ويشفى كل مرضانا.. وربنا يطمنا عنك.. اللهم آمين".

الفنان الشاب محمد عادل أمام نشر عبر إنستقرام أيضا صورة لمحمود عبد العزيز وعلق قائلاً: ألف سلامة عليك ، إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة، الساحر".

الفنانة القديرة صابرين توجهت بالدعاء للنجم الكبير عبر حسابها الوحيد بموقع إنستقرام وقالت: يارب يخلي ضحكتك مشرقة حياتنا دائماً.. أدعوا لأستاذنا العظيم بالشفاء والصحة والعافية".

الفنان كريم عبد العزيز نشر من خلال صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك صورة لمحمود عبد العزيز، وعلق عليها، قائلاً: "خالص الدعوات بالشفاء العاجل للساحر النجم الكبير محمود عبد العزيز.. ألف مليون سلامة".

ونشرت الفنانة وفاء عامر رسالة موجهة للساحر عبر حسابها بموقع الفيس بوك قائلة:" رسالة الى الأستاذ محمود عبد العزيز، أنت بهجة الفن وقريب العائلة المصرية، ننتظرك بابتسامتك وكلامك الجميل، ومساعدتك لكل زملائك، ننتظرك بعمل عليه اسم علامة الساحر محمود عبد العزيز".

وأضافت: "كل مشهد عملته في السينما يدرس، مش لاقية كلام غير مستنينك، فاكر لما قلتلي ليا أخت على أسمك أسمها وفاء بردو أنا مليش خوات رجالة حضرتك أخويا، ربنا يخليك لنا.. أختك وتلميذتك وفاء عامر.

ووجهت النجمة روجينا رسالة أخرى مؤثرة للنجم الكبير عبر حسابها بموقع إنستقرام قالت فيها: "أنت نجم ساطع فى سماء الفن المصرى والوطن العربى مدرسه تعلم منها الكثير انت ساحر الفن العظيم ربنا يشفيك وتقوم بالف سلامه لتكمل رحله العطاءادعوا للساحر بالشفاء".

النجم الكبير محمود عبد العزيز يحظى بمحبة إستثنائية داخل الوسط الفني وخارجه، ومنع الزيارة عنه ضاعف من قلق محبيه .. وبخاصة النجوم الذين وجدوا بمواقع التواصل الاجتماعي فرصة للدعاء للساحر.