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شيرين وسميرة سعيد ولطيفة وأنغام يتنافسن على جائزة afrima

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الأحد 16-10-2016 18:42

وسط الصراع المحموم بين نجوم الطرب على حصد الألقاب العالمية، سواء بتصويت الجمهور أو أرقام المبيعات، أو حتى اختيارات لجان التحكيم، تخوض النجمة عبد الوهاب صراع من نوع خاص مع النجمات لطيفة التونسية وسميرة سعيد ومواطنتها أنغام بحثاً عن لقب أفضل صوت نسائي فى شمال أفريقيا فى المسابقة السنوية الشهيرة "all africa music awards" المعروفة إختصاراً باسم afrima.

المسابقة تضم عدة جوائز من بينها أفضل صوت نسائي وتكاد تنحصر المنافسة بين الرباعي الأشهر شيرين وسميرة سعيد ولطيفة وأنغام وأفضل صوت رجالى، ومرشح لها المطرب الكبير ، وأفضل كليب، وأفضل مطربة ومطرب فى وسط أفريقيا، وأفضل ألبوم لعام 2016، وأفضل مطرب صاعد، وأفضل مطرب يغنى "روك"، ويتم التصويت فيها عن طريق موقع المسابقة، منذ شهر مايو الماضي ويستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري، وتعلن الجوائز يوم 6 نوفمبر من خلال حفل ضخم بنيجيريا.

ترى من تحصد لقب أفضل صوت نسائي فى شمال أفريقيا سميرة سعيد ، شيرين عبد الوهاب، أنغام ،لطيفة؟

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سيدتي

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