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السدحان يهدي تكريمه بجمعية الثقافة والفنون إلى جمهوره

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الأحد 16-10-2016 18:55

تصوير: بشير صالح

أهدى نجم الكوميديا عبدالله السدحان تكريمه من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، إلى جمهوره الكبير الذي يدعمه منذ بدايته وحتى الآن في مشروعاته وأعماله الفنية، معبراً عن تشرفه وتقديره بهذا التكريم من قبل الجمعية التي يعتبر نفسه أحد أبنائها، وذلك خلال تكريمه ضمن حفل تدشين أنشطة "فنون الرياض" لعام 1438 والذي أقيم بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء أمس وسط حضور فني وثقافي وإعلامي.
وصرح السدحان لـ"سيدتي نت" أنه يمثل امتداداً للفنانين الكبار الذين قدموا الكثير للفن السعودي، مبيناً أنه يسعى دائماً لتقديم أعمال تليق بجمهوره المتذوق للفن وتناسب خبرته وتاريخه الفني الطويل بالدراما السعودية، ولفت إلى أن تكريمه يعد تكريماً لكل من سبقه من جيل الرواد.
وحضر الحفل عدد من الفنانين ومنهم عبدالله السدحان ومحمد المنصور وعلي المدفع وأحمد العليان والمطرب والملحن يوسف العلي.
فيما تضمن الحفل كلمة لمدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالرياض عبدالعزيز الزهراني أعلن فيها عن أنشطة الجمعية خلال العام الجديد، حيث أوضح أن هناك تعاون لتفعيل بعض المبادرات مع القطاع الخاص وأيضاً برنامج للتواصل بين الجمعية مع طلاب الجامعات والتعليم العام بجانب معرض تشكيلي ومعرض للصور الفوتوغرافية وعدد من المسرحيات.

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سيدتي

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