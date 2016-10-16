سارة سلامة تتوب على يد خالد الصاوي

يبدو أن تفاصيل شخصية الفنانة المثيرة للمتاعب سارة سلامة داخل أحداث فيلم "أخلاق العبيد" أثرت على تصرفاتها بالواقع، فبينما تجسد داخل العمل فتاة منحرفة أخلاقياً تبيع جسدها لمن يدفع وتتوب على يد بطل الفيلم خال الصاوي، باتت خارج العمل ملتزمة تماماً ولم يصدر عن فريق الفيلم أي شكوى منها، بعكس أزمات فيلمها الأخير "صابر جوجل" التي تحولت لمحاضر وشكاوى رسمية بينها وبين المخرج.

سارة المشهورة بالغياب عن موقع التصوير بدون إذن وافتعال الأزمات، إلتزمت على غير العادة ببرنامج تصوير فيلم أفلام العبيد، وسافرت مع النجم خالد الصاوي لتايلاند لتصوير المشاهد الخارجية ويتبقى لها 10 أيام تصوير فقط داخل القاهرة، ليصبح الفيلم أول عمل لها يتم تصوير بدون محاضر في الشرطة أو شكاوى بنقابة الممثلين من شركة الانتاج أو صراعات مع بقية النجوم وهم يسرا اللوزي وسلوى عثمان وكارولين خليل ومحمد شرف.

سارة سلامة تتوب عن الإنحراف داخل الفيلم وعن الأزمات خارجه .. وبالحالتين التوبة النصوحة على يد زميلها خالد الصاوي.