الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار:"العزلة في مجتمعنا مشكلة حقيقية"

رأت الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار Marion Cotilardإن المجتمع أصبح أكثر عزلة وذلك بعدما ناقشت أحدث أفلامها السينمائية "It’s only the end of the world" .

وفي التفاصيل، يركز الفيلم الذي أخرجه المخرج الكندي كزافييه دولان Xavier Dolanعلى ملامح المحبة والتواصل كموضوعات رئيسية، حيث يستند إلى المسرحية الفرنسية "جوست لا فين دي موند"، ويتناول قصة كاتب مريض ميؤوس من شفائه يعود إلى الوطن ليخبر عائلته إنه على وشك الموت.

وفي هذا السياق قالت كوتيار لرويترز على السجادة الحمراء: "العزلة في مجتمعنا مشكلة حقيقية وحقيقة إننا لا نعرف كيف نتبادل مشاعرنا هي أمر من الواضح انه مثير للإهتمام للغاية".

وأضافت "نحن مثل الناس الذين يتلاقون دون أن يلحظ أحدهم الآخر ولذلك من الواضح أنه أمر يتسبب في غياب التواصل وحتى داخل العائلة".

الفيلم الذي يلعب بطولته أيضا ليا سيدوLea Seydoux وفنسنت كاسيلVincent Cassel وجاسبار أوليه Gaspard Ulliel فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي هذا العام وهو المدخل الرسمي الكندي لأوسكار.

وبدأ عرض هذا الفيلم في فرنسا وكيبيك الشهر الماضي ولكن لم يتم توزيعه على دور العرض حتى الآن في الولايات المتحدة.

