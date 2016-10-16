ضبط 9 ساعات تجسس داخل طردين صينيين بقرية البضائع

تمكنت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى من ضبط 9 ساعات يد مزودة بكاميرات تجسس داخل طردين شخصيين واردين من الصين.

وقالت مصادر جمركية بالمطار إنه اثناء أعمال الكشف على طرد شخصس، بوزن كيلو ونصف، وارد من الصين على رحلة الإمارات ، يحتوي على 6 ساعات يد ديجتال، وبالتدقيق فيها بمعرفة عبد التواب سعد، مأمور الجمرك، تبين وجود كاميرا دقيقة تستخدم في أغراض التجسس.

وأضافت المصادر أنه أثناء قيام الوردية الثانية بجمرك «DHL» برئاسة نائل محمود حسني القائم بالضبط ومعه مامورا الجمرك، وأئناء أعمال الكشف على طرد شخصي بوزن كيلو وارد من الصين ، علي رحلة الامارات ، يحتوي على 5 ساعات يد ديجتال، وبالتدقيق فيها تبين وجود كاميرا دقيقة في عدد 3 منها تستخدم في أغراض التجسس.

وبالعرض على كل من عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، أمرا بحجز الطردين، واتخاذ الإجراءات القانونية كونها تعد من أجهزة التصنت، والمحظور دخولها للبلاد طبقًا لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998.