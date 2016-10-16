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عضو لجنة الأمن القومى بالبرلمان الإيرانى: نرحب بعلاقات مشتركة مع مصر

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عضو لجنة الأمن القومى بالبرلمان الإيرانى: نرحب بعلاقات مشتركة مع مصر عضو لجنة الأمن القومى بالبرلمان الإيرانى: نرحب بعلاقات مشتركة مع مصر

>كتبت إسراء أحمد فؤاد

قال عضو لجنة الأمن القوى فى البرلمان الإيرانى نانواكنارى، نرحب بعلاقات مشتركة مع ، وأضاف النائب الإيرانى فى تصريحات نشرتها وكالة ميزان، أن مصر تعد إحدى الدول المهمة فى العالم الإسلامى.

 

وأضاف أن إقرار العلاقات بين الطرفين سيصب فى صالح القاهرة وطهران، مشيرا إلى وجود مشتركات ثقافية ودينية بين البلدين وهى أرضية للتعاون الاقتصادى بينهم.

 

وأشار المسئول الإيرانى إلى أن اقرار العلاقات بين البلدين سيكون قلعة حصينة أمام تجاوزات قوات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين، مشيرا إلى إمكانية التبادل العلمى مع جامعة الأزهر أحد الاقطاب العلمية فى العالم الإسلامى، مؤكدا أن بلاده ترحب بإقرار العلاقات مع مصر.

 


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