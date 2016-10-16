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الرئيس يوجه وزير الرى بمواصلة حملات إزالة التعديات على نهر النيل

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الرئيس يوجه وزير الرى بمواصلة حملات إزالة التعديات على نهر النيل الرئيس يوجه وزير الرى بمواصلة حملات إزالة التعديات على نهر النيل

>كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الموارد المائية والرى استعرض خلال الاجتماع جهود تطهير المجارى المائية بالتعاون مع المحافظات، وإزالة التعديات عليها والحيلولة دون قيام المخالفين بإلقاء المخلفات فيها.

وعرض الوزير نتائج الحملة التي تم القيام بها منذ أيام لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية وشرطة المسطحات المائية.

وأضاف المتحدث الرئاسى، أن الرئيس وجه بأهمية مواصلة حملات إزالة التعديات على نهر النيل، بالإضافة إلى مواصلة أعمال تطهير المجارى المائية بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المزارعين، فضلاً عن تحسين جودة ونوعية المياه ونقائها حفاظاً على صحة المواطنين وضماناً لجودة المحاصيل الزراعية.

 

 


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