موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء من "اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى "لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، فى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الرى بمواصلة إزالة التعديات على نهر النيل، كما واصلت القوات المسلحة، ضرباتها الجوية المركزة، وذلك بتنسيق كامل مع قيادة الجيشين الثانى والثالث الميدانى، فى خطة تشرف عليها القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدف إحكام السيطرة الكاملة على عناصر الإرهاب والتكفيريين بشمال ووسط سيناء.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الموارد المائية والرى استعرض خلال الاجتماع جهود تطهير المجارى المائية بالتعاون مع المحافظات، وإزالة التعديات عليها والحيلولة دون قيام المخالفين بإلقاء المخلفات فيها.

وواصلت القوات المسلحة، ضرباتها الجوية المركزة، وذلك بتنسيق كامل مع قيادة الجيشين الثانى والثالث الميدانى، فى خطة تشرف عليها القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدف إحكام السيطرة الكاملة على عناصر الإرهاب والتكفيريين بشمال ووسط سيناء، والسعى للانتقام للشهداء الذين سقطوا على مدار الأيام الماضية.

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد مرسوم أميري تضمن قرارًا بحل مجلس الأمة الكويتي.

احتفظت محافظة القاهرة، للعام الخامس على التوالى بمركزها ضمن أبرز خمس مدن في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد السائحين الذين يقيمون لليلة واحدة أو أكثر وفقاً لمؤشر ماستركارد لأبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم لعام 2016.

قال عضو لجنة الأمن القوى فى البرلمان الإيرانى نانواكنارى، نرحب بعلاقات مشتركة مع مصر، وأضاف النائب الإيرانى فى تصريحات نشرتها وكالة ميزان، أن مصر تعد إحدى الدول المهمة فى العالم الإسلامى.

أسدل الستار نهائيا على أزمة رخص الجيل الرابع، ونجحت الحكومة المصرية فى فرض شروطها على شركات المحمول، بعدما وقعت الشركات الثلاث على رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول، والتى سبقت أن رفضتها فى 22 من سبتمبر الماضى، مما آثار جدلا واسعا.

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إنه وعد المجلس برد الحكومة على توصياته، وسيتم إرسال التقرير الربع سنوى عن أداء الحكومة طبقا لبرنامجها قريبا للمجلس.

فيما قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الصناديق الخاصة بوابة الفساد، وآن الآوان أن يتم نقلها للموازنة العامة للدولة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 23 متهماً بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب أنصار الشريعة"، لجلسه 3 يناير 2017، لاستكمال فض الأحراز.

قالت مصادر مقربة من "سوزان مبارك"، زوجة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إن المذكرات التى بدأت كتابتها منذ فترة قصيرة سيخصص فصل كامل منها عن حياة أسرة مبارك عقب ثورة 25 يناير 2011 وما أعقبها من أحداث بسجن الرئيس الأسبق ونجليه، حتى الآن، وكيف كانت تنفق الأسرة طوال تلك الفترة، فى ظل الأعباء الكبيرة التى كانت ملقاة على عاتقها والحياة المترفة التى كانت تعيشها .

كشف مقطع فيديو متداول، مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى خطة مؤامرة إسقاط مصر قبل عام 2005، من خلال تمويل الولايات المتحدة الامريكية، واختراق أجهزة المخابرات المعادية لمنظمات المجتمع المدنى بحجة دعم الديمقراطية فى مجتمعات الشرق الأوسط.

قضت محكمة جنايات القاهرة، على "ع . ع" الرئيس الأسبق لقطاع الفروع الداخلية بشركة النصر للاستيراد والتصدير، بانقضاء الدعوى الجنائيه للوفاة، كما قضت على كل من "أ . أ" المدير العام الأسبق لفرع الشركة ببورسعيد، و"ع . م" و"ح . م" ممثلى شركتين قطاع خاص، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وسداد مبلغ 28,183 مليون جنيه لصالح الدولة تمثل قيمة الضرر فى قضية "فساد السكر".

كشفت وثائق حكومية بريطانية أن تمثال "سخم كا" الذى باعه متحف تورثامبتون البريطانى لمشتر مجهول فى يوليو 2014 متواجد الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية.

قذف أحد المتهمين المحكمة بحذائه أثناء جلسة، اليوم الأحد، بالقضية المعروفة إعلامية بكتائب "أنصار الشريعة". وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد بدأت، منذ قليل، محاكمة 23 متهمًا بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية، وهى القضية المعروفة إعلاميًا باسم كتائب "أنصار الشريعة"، والتى عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكى محمود ومختار صابر العشماوى، وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

انطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك (حماة الصداقة 2016) الذي تنفذه عناصر، من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية ، بمشاركة أكثر من 700 مقاتل و20 معدة متوسطة وثقيلة من البلدين، يتم اسقاطها خلال 60 طلعة جوية مخططة باستخدام 30 طائرة مصرية وروسية من مختلف الطرازات

أعلنت جلسات المزاد العلنى لبيع أراضى حق الشعب، المقامة حاليا بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، عن بيع 5 قطع أرض بـ13 مليونا و100 ألف جنيه بوادى النطرون

قررت محكمة جنايات بنى سويف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، بتهمة حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقارى ومدرسة الراهبات عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بنى سويف"، لجلسة 20 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

قالت وكالة الطقس اليابانية إن زلزالا شدته الأولية 5.3 على مقياس ريختر ضرب، اليوم الأحد، شمال شرق اليابان، فيما لم تصدر تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية "تسونامى".

ينشر اليوم السابع، قصة رخص الجيل الرابع، من "الألف إلى الياء"، بدءا من إعلان مجلس الوزراء فى 4 مايو الماضى الموافقة على طرح الرخص وحتى كللت جهود جهاز تنظيم الاتصالات بالنجاح، وحصلت شركات الاتصالات على رخص الجيل الرابع ورخص التليفون الأرضى

شن ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، هجومًا عنيفًا على جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بعد قرار الأخير بحذف خانة الديانة خلال تقديم الأوراق بجامعة القاهرة.

حقق المهاجم المصرى محمود عبد المنعم "كهربا"، المحترف فى صفوف اتحاد جدة، 3 أرقام قياسية بعد مرور خمس مراحل على انطلاق منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدورى السعودى.

تسيطر أجواء الخسارة الكبيرة التى تعرض لها الزمالك أمام صن داونز الجنوب أفريقى، على الأحداث داخل القلعة البيضاء، بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة من الفريق الجنوب أفريقى بجانب وجود اتهامات لبعض اللاعبين بالتقصير قبل موقعة العودة فى برج العرب المقرر لها الأحد المقبل.

أجلت الدائرة الأولى جنح بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسام ربيع، وسكرتارية أحمد شوقى، الدعوى المقامة من الفنان عمرو دياب ضد 7 مواقع إلكترونية، بينهم موقع إسرائيلى يدعى "فرفش"، إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل، لحين إعلان باقى المتهمين.

نشر النجم محمد رمضان عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة جديدة أثناء تواجده بأحد المناطق العسكرية، لتقديم أوراق التحاقه بالجيش المصرى، وعلق على الصورة: بإذن الله العريش".

انتشر مفهوم الأحذية الذكية خلال الفترة الماضية، التى تدعم بتقنيات ومواصفات مشابهة بالموجودة بالأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والتابلت والتى يمكنها القيام بعدد من المهام المختلفة، وأطلقت شركة Nike بالفعل حذاء فريد من نوعه مستوحى من فيلم Back to the future يمكنه ربط نفسه تلقائيا، لكن طورت شركة Virgin America حذاء جديد أكثر تطورا، لا تتوفر منه سوى نسخة واحدة فقط يمكن الحصول عليها خلال مزاد خيرى على موقع آيباى.