تظاهر عدد من طالبات مدرسة تجارية بالدقهلية ضد معلمة الرياضيات

تظاهر العشرات من طالبات مدرسة ميت على التجارية، فصول طناح، بإدارة غرب المنصورة التعليمية اعتراضا على سوء معاملة إحدى المدرسات معهن.

وتظاهر الطالبات بفناء المدرسة ضد المعلمة "رضا. م"، أستاذ الرياضيات والإحصاء، مؤكدات أنها تتعمد وضع "صفر" لهن فى دفتر الدرجات الخاص بأعمال السنة، بالإضافة إلى ألفاظها الخادشة للحياء، على حد قول الطالبات.

طالبات تتظاهرن ضد سوء معاملة معلمة

وأكدت الطالبات أنهن تقدمن بشكوى، مطلع الأسبوع الماضى، لمدير المدرسة، وعلى عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، برقم 5094 ضد المدرسة، ونظمن وقفة احتجاجية ضدها.

طالبات تتظاهرن فى فناء المدرسة

غضب الطالبات ضد المعلمة