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ضبط ٢٨ طن سكر و٦ أطنان أرز قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

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ضبط ٢٨ طن سكر و٦ أطنان أرز قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية ضبط ٢٨ طن سكر و٦ أطنان أرز قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

اشتركت اليوم الأحد مديرية أمن المنوفية، مع مديرية برئاسة العقيد مجدى جميل رئيس المباحث، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، واللواء ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، فى حملة أسفرت عن تحرير القضية رقم  17372  جنح قسم شبين لسنه 2016م ضد ع .ا. م.ر. 41 عاما، مسئول عن مصنع طحينة بطرق قويسنا قسم شبين وتم ضبط  ( 28  طن سكر) لقيامه بتجميع سلع غذائية، وحجبها عن الجمهور لبيعها بأسعار مرتفعة.   

  
> كما حررت القضية رقم  12870 جنح مركز الشهداء لسنة 2016م ضد ع .ع. ع. خ. 45 عاما، مسئول عن محل سلع غذائية بكفر عشما، وتم ضبط 6 أطنان أرز، 3 أطنان دقيق فاخر استخراج 72 %) مجهول المصدر، كما تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط ٤٠ طن دقيق مدعم غير مطابق للمواصفات وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد من تحرير القضية رقم 17314 جنح قسم شبين لسنة 2016م ضد  ا. ل. ا.م 47 عاما، مسئول عن مطحن سلندرات 15 مايو قسم شبين، وتم ضبط  40 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82 %  مخصص للمخابز البلدية غير مطابق للمواصفات للتربح من فروق الأسعار. 


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