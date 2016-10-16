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رجل أعمال دمياطى يقدم 200 طن سكر بسعر 5 جنيه للكيلو

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رجل أعمال دمياطى يقدم 200 طن سكر بسعر 5 جنيه للكيلو رجل أعمال دمياطى يقدم 200 طن سكر بسعر 5 جنيه للكيلو

>عبده عبد البارى

بادر رجل الأعمال رفعت الجميل بتوفير 200 طن سكر لمحافظة دمياط كمرحلة أولى بسعر 5 جنيه للكيلو، وذلك خلال لقاءه المحافظ إسماعيل طه اليوم الأحد، الذى كشف فى بيان له أنه تم توريد 10 أطنان منها أمام مبنى ديوان عام المحافظة، كما أبدى رجل الأعمال استعداده لتمويل شراء 200 طن أخرى وذلك إستجابة  لمبادرة "دمياط تأمر" التى تدعو التجار لتخفيض الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين.

كان المحافظ قد التقى رجل الأعمال بحضور العميد عادل عياد رئيس فرع الرقابة الإدارية بدمياط، حيث تم تسليم المهندس السيد السؤالى مدير عام 10 أطنان سكر، لتوزيعها على الوحدات المحلية، وأوضح محافظ دمياط فى بيانه أن هذه الكمية تم تخصصيها للأماكن الأكثر إحتياجاً بمدن وقرى المحافظة وأى كمية جديدة سيتم توزيعها لباقى المناطق التى لم يتم تغطيتها.

وطالب محافظ دمياط تسليم هذه الكمية من السكر لرؤساء الوحدات المحلية والتى قامت بتوفير سيارة للنقل ومندوب الإستلام دون تحميل المستهلك أى زيادة فى الأسعار.

وأهاب محافظ دمياط بالمواطنين بترشيد الإستهلاك والإلتزام بالكمية المخصصة لكل فرد وهى 2 كيلو سكر لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين، لافتاً إلى أن مبادرة تخفيض الأسعار تأتى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من إرتفاع الأسعار، مع التأكيد على تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الإحتكارية بما يحقق مصلحة المواطن البسيط ومحدودى الدخل.


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مصر 365

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