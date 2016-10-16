القبض على تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمدينة دمياط الجديدة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة اليوم من القبض 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لتجارة المخدرات بمدينة دمياط الجديدة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى الرائد خالد الجمال معلومات تفيد باختباء 3 أشخاص بمدينة دمياط الجديدة وكونوا تشكيلا عصابيا لتجارة المخدرات وصادر بحقهم أحكام قضائية لإطلاقهم النيران على مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وعلى الفور تم تشيكل فريق عمل برئاسة الرائد خالد الجمال رئيس مباحث دمياط الجديدة وبمعاونة النقيب محمد الهوارى والملازم أول أحمد وجدى وبالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بدمياط برئاسة المقدم على عامر وضباط مركز الجمالية تم تحديد مكان اختبائهم بمنطقة مبارك الـ70 بالعقار رقم 17 شقة رقم 5.

وبعد صدور إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين قامت قوة أمنية بمداهمة الشقة المذكورة والقبض على كل من محمد مجاهد الظريف 24 سنة عاطل وشهرته "حلبسة"، وعبده عبده سالم 28 سنة عاطل وشهرته عبده لمبة، وإسلام محمد كراوية 24 سنة وجميعهم مقيمون بمركز الجمالية - دقهلية وبتفتيش الشقة عثر بها على 15 كيلو بانجو وفرد خرطوش.

تم تحرير المحضر رقم 7168 لسنة 2016 جنايات القسم وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لتباشر التحقيق معهم.