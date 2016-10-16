خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في الوطن العربي

قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، أحمد عبد الحافظ، إن ارتفاع أسعار الغذاء في الوطن العربي، جاء جراء سوء الأوضاع الاقتصادية، لاسيما فى الدول التي يوجد بها اضطرابات وصراعات.

وأضاف عبد الحافظ خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن دولة سوريا تعد من أبرز الدول التي تشهد ارتفاعات فى أسعار الخضر والفاكهة والخبز.

وأشار عبد الحافظ إلى أن دولة مثل تونس أيضًا لديها حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي انعكس على الأسعار، موضحًا أن مصر تعد أفضل حالًا، إذ تحاول الحكومة المصرية تلبية احتياجات المصريين الأساسية لأن أغلب الشعب دخله متوسط.

وأكد عبد الحافظ أن الرقابة الحكومية فى البلدان العربية تحاول التحرك نحو إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية، وفي بعض الأحيان يتم رفع الدعم عن السلع الأساسية، لأن الأوضاع الاقتصادية مازالت مضطربة.