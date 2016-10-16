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خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في الوطن العربي

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خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في الوطن العربي خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في الوطن العربي

أرشيفية

قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، أحمد عبد الحافظ، إن ارتفاع الغذاء في الوطن العربي، جاء جراء سوء الأوضاع الاقتصادية، لاسيما فى الدول التي يوجد بها اضطرابات وصراعات.

وأضاف عبد الحافظ خلال لقائه على شاشة «الغد» ، مع الإعلامية سينار سعيد، أن دولة سوريا تعد من أبرز الدول التي تشهد ارتفاعات فى أسعار الخضر والفاكهة والخبز.

وأشار عبد الحافظ إلى أن دولة مثل تونس أيضًا لديها حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي انعكس على الأسعار، موضحًا أن تعد أفضل حالًا، إذ تحاول المصرية تلبية احتياجات المصريين الأساسية لأن أغلب الشعب دخله متوسط.

وأكد عبد الحافظ أن الرقابة الحكومية فى البلدان العربية تحاول التحرك نحو إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية، وفي بعض الأحيان يتم رفع الدعم عن السلع الأساسية، لأن الأوضاع الاقتصادية مازالت مضطربة.

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