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السيسي يوجه بتطبيق ضوابط الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة

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السيسي يوجه بتطبيق ضوابط الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة السيسي يوجه بتطبيق ضوابط الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة

الرئيس خلال اجتماعه مع وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مواصلة حملات إزالة التعديات على نهر النيل، وتطهير المجاري المائية بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المزارعين، فضلًا عن تحسين جودة ونوعية المياه ونقائها حفاظًا على صحة المواطنين، وضمانًا لجودة المحاصيل الزراعية.

وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم، مع وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي على أهمية تطبيق الضوابط التي تضمن الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة، وأن تكون هذه المياه ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها، مشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ أعمال حماية الشواطئ الشمالية من النحر والتغيرات المناخية.

من جانبه استعرض وزير الموارد المائية والري جهود تطهير المجاري المائية وإزالة التعديات عليها، ونتائج الحملة التي تم القيام بها منذ أيام لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل بمحافظة المنيا، وخطة الوزارة لزيادة كفاءة منظومة الري وتحسين نوعية المياه، فضلًا عن إعادة تدوير المياه المُعالجة.

كما استعرض الوزير الدراسات التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه لاستخدام تقنية الأراضي الرطبة في معالجة مياه الصرف الزراعي وتحسين نوعيتها ونتائج التجربة التى قامت بها الوزارة لتحسين نوعية المياه فى نهاية مصرف بحر البقر قبل دخولها إلى بحيرة المنزلة.

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