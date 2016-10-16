مقتل 21 شخصًا فى فيتنام بسبب الفيضانات

قالت الحكومة الفيتنامية، اليوم الأحد، أن 21 شخصًا على الأقل قتلوا فى فيضانات فى الأقاليم الأربعة الرئيسية فى وسط البلاد خلال الأسبوع الماضى وإن ثمانية أشخاص مازالوا مفقودين. وتستعد الحكومة لعاصفة مدارية أخرى توشك أن تتعرض لها البلاد.

وبحسب “رويترز”، قالت الحكومة أن 14 من الضحايا كانوا فى إقليم كونج بينه وهو الإقليم المتوقع أن يضربه الإعصار ساريكا يوم الأربعاء.

ونقلت محطة تلفزيون عن ترينه دينه دونج نائب رئيس الوزراء قوله فى اجتماع للتحضير لمواجهة الإعصار “نحتاج للتركيز على البحث عن المفقودين.”

وحثت دونج السلطات فى 22 إقليما ساحليا على تعزيز مشروعات البنية الأساسية الرئيسية وتحضير خط إجلاء وطمأنها إلى أن الحكومة ستوفر مساعدات غذائية فى مناطق الفيضانات.

وحذر التلفزيون الحكومى فى. تى. فى المشاهدين من أن العديد من خزانات المياه كادت تمتلئ الآن وقد تفيض فى أى لحظة. وعرضت لقطات لأشخاص تقطعت بهم السبل على أسطح منازلهم.

وأفاد تقرير حكومية أنه تم إعادة توطين نحو 500 ألف شخص وغمرت المياه أكثر من 100 ألف منزل أو ألحقت بها أضرار.