الحبس سنتان لمتهمي «أنصار الشريعة» لإهانتهم المحكمة.. وتأجيل محاكمتهم لـ3 يناير

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحبس 19 متهمًا محبوسًا في القضية المعروفة بـ”كتائب أنصار الشريعة”، عامين لما أسند اليهم من إتهام إهانة المحكمة خلال جلسة اليوم.

وأجلت المحكمة نظر الدعوى، لجلسة الثالث من يناير لعام 2017، لاستكمال مشاهدة الأحراز، مع استمرار حبس المتهمين.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر في مطلع أغسطس العام قبل الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.