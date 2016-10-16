أخبار عاجلة

البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر -
تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الحبس سنتان لمتهمي «أنصار الشريعة» لإهانتهم المحكمة.. وتأجيل محاكمتهم لـ3 يناير

Google+ Print
الحبس سنتان لمتهمي «أنصار الشريعة» لإهانتهم المحكمة.. وتأجيل محاكمتهم لـ3 يناير الحبس سنتان لمتهمي «أنصار الشريعة» لإهانتهم المحكمة.. وتأجيل محاكمتهم لـ3 يناير

محكمة جنايات القاهرة – أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، بحبس 19 متهمًا محبوسًا في القضية المعروفة بـ”كتائب أنصار الشريعة”، عامين لما أسند اليهم من إتهام إهانة المحكمة خلال جلسة اليوم.

وأجلت المحكمة نظر الدعوى، لجلسة الثالث من يناير لعام 2017، لاستكمال مشاهدة الأحراز، مع استمرار حبس المتهمين.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر في مطلع أغسطس العام قبل الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك