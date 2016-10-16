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بعد رفع سيارة ملاكي متفحمة.. عودة حركة المرور أعلى محور 26 يوليو إلى طبيعتها

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بعد رفع سيارة ملاكي متفحمة.. عودة حركة المرور أعلى محور 26 يوليو إلى طبيعتها بعد رفع سيارة ملاكي متفحمة.. عودة حركة المرور أعلى محور 26 يوليو إلى طبيعتها

محور 26 يوليو _ أرشيفية

عادت حركة المرور مرو أخرى إلى طبيعتها أعلى محور 26 يوليو، وذلك بعد رفع سيارة ملاكي تفحمت بعد اشتعال النيران فيها نتيجة ماس كهربائي.

وكانت سيارة ملاكى قد تفحمت بعد اشتعال النيران بها أعلى محور 26 يوليو، نتيجة ماس كهربى، ما أدى إلى توقف حركة السيارات للمتجه من ميدان لبنان وفى طريقه إلى مدينة السادس من أكتوبر، وتم إبلاغ غرفة الحماية المدنية بالجيزة والتى دفعت سيارتى إطفاء وتمت عملية الإخماد دون أى إصابات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت بلاغا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى المحور بسبب حريق بإحدى السيارات وبدوره أمر اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور برئاسة اللواء عبد المرضى عبد الفتاح مدير العمليات والفريق المرافق له، وبصحبتهم ونش، كما انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية السيطرة على الحريق، فيما قام رجال المرور بسحب السيارة إلى يمين الطريق، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

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