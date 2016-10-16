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بالفيديو : سائق تاكسي "يشعل النار" في نفسه بسبب غلاء الأسعار "بالإسكندرية" ...

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بالفيديو : سائق تاكسي "يشعل النار" في نفسه بسبب غلاء الأسعار "بالإسكندرية" ... بالفيديو : سائق تاكسي "يشعل النار" في نفسه بسبب غلاء الأسعار "بالإسكندرية" ...

أشعل سائق تاكسي النار في نفسه بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، السبت، بسبب غلاء الأسعار.

وأصدرت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بيانا، قالت فيه إن «الشاب يُدعى أشرف محمد شاهين، سائق تاكسي، ويبلغ من العمر 30 عاما، من كفر الدوار، وسكب (بنزين) على نفسه، وحرق 50% بالبطن والصدر والساقين، فيما أصيب مواطن يدعى عبدالعليم محمد عبدالعليم، 32 سنة أثناء محاولة إنقاذه».

وقالت المديرية، إن نسبة الحروق في سائق التاكسي تتعدى الـ95%، وحالته خطيرة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على "فيس بوك" قالوا إنه يتعلق بالواقعة.

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رئيس قسم الأخبار

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