البحرية المصرية تفوز على فريق حاملة المروحيات البريطانية «أوشن» بهدفين

فاز فريق من أفراد وضباط البحرية المصرية، على فريق من ضباط حاملة المروحيات البريطانية «أوشن»، بهدفين مقابل لا شىء في مباراة لكرة القدم على هامش زيارة حاملة الطائرات البريطانية إلى الإسكندرية.

وكانت السفينة الملكية البريطانية «أوشن» قد وصلت أمس إلى الإسكندرية وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، بهدف تعزيز التعاون العسكري بين بريطانيا ومصر.

وقام قائد السفينة «أوشن» روبرت بيدري، والملحق العسكري بالسفارة البريطانية في مصر بوضع أكليل من الورد على النصب التذكاري للجندي المجهول بالإسكندرية، ثم اجتمع قائد السفينة والملحق العسكري بعددًا من المسؤولين بالبحرية المصرية.