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بالصور.. زحام أمام بنك الإسكان والتعمير لحجز وحدات سكنية بمدينتى والرحاب

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بالصور.. زحام أمام بنك الإسكان والتعمير لحجز وحدات سكنية بمدينتى والرحاب بالصور.. زحام أمام بنك الإسكان والتعمير لحجز وحدات سكنية بمدينتى والرحاب

جانب من ازدحام المواطنين

تجمع المئات من المواطنين الراغبين في حجز شقق مدينتي والرحاب على بنك الإسكان والتعمير فرع ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، اليوم الأحد، للتقدم باستمارة حجز وحدات المشروع.

وشهد بنك الإسكان والتعمير بالمهندسين مشادات كلامية بين عدد من المواطنين وموظفي البنك بسبب تأخر إجراءات حجز الشقق.

وكان المهندس محمد الألفي، العضو المنتدب للشئون الهندسية ببنك التعمير والإسكان، قد صرح في وقت سابق أن التقدم باستمارة حجز وحدات مشروع «مدينتي» وأن دفع المقدم سيبدأ اليوم بفرع بنك التعمير والإسكان بالمهندسين ومدينة نصر وذلك حتى الأول من ديسمبر 2016 خلال مواعيد العمل الرسمية.

وقال الألفي سيقتصر بيع الكراسات في جميع فروع بنك الاسكان والتعمير عدا فرعي المهندسين وعباس العقاد،نظرًا لما هو متوقع من زحام الحجز، حيث بدأ توافد الراغبين فى الحجز من الآن، مؤكدًا أن البنك أنهى استعداداته وتجهيز الاستراحات الخاصة براغبى الحجز بالمشروعين، وآليات تنظيم الدخول.

 

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