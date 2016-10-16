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بوتين يعلن حجم صفقة تزويد الهند بأنظمة صواريخ تبلغ المليارات

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بوتين يعلن حجم صفقة تزويد الهند بأنظمة صواريخ تبلغ المليارات بوتين يعلن حجم صفقة تزويد الهند بأنظمة صواريخ تبلغ المليارات

الرئيس الروسي فلاديمر بوتين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الأحد أن حجم صفقة تزويد الهند بأنظمة “إس 400” للدفاع الجوي سيبلغ مليارات الدولارات.

وأكد بوتين خلال مؤتمر (بريكس) بالهند، أن التعاون العسكري التقني بين موسكو ونيودلهي وصل إلى مستوى عال، مضيفا “تكمن الحقيقة في أننا لا نبيع فقط إلى الهند أسلحة متطورة ولكن أيضا نزودها بـ(إس 400 تريومف) بمليارات الدولارات.. كما تعلمون إننا سوف نطور نظام صاروخ (براهموس) الهندي ونصنع منه صاروخا بحريا وجويا”.

واكد الرئيس الروسى أنه تم الاتفاق على زيادة مدى هذه الأنظمة وسوف نعمل بشكل مشترك على طائرات (تي 50) من الجيل الخامس.

وأشار بوتين إلى أن نوعية العلاقات بين موسكو ونيودلهي في هذا المجال تتميز في أن روسيا تساعد الهند للحصول على كفاءات, مضيفا “نظمت روسيا تجميع وإنتاج أحدث دبابة من طراز تي 90 وطائرة سو 30”.

أ ش أ

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