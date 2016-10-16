طائرة «لوفتهانزا» الألمانية تهبط بمطار القاهرة بشعار «مرحبًا مصر» دعمًا للسياحة

استقبل مطار القاهرة الدولي أول رحلة لطائرة شحن جديدة تابعة لشركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية ، من طراز MD 11، وذلك في احتفالية كبرى بعنوان «مرحبا مصر» بالمطار، وذلك في إطار حملة من الشركة دعمًا للسياحة بالمدن المصرية.

ووصلت الطائرة رحلة رقم 8297 إلى القاهرة قادمة من فرانكفورت، وهي طائرة بضائع في أول رحلة لها بعد انضمامها لأسطول الشحن بالشركة.

وفور هبوط الطائرة أمام صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، خرج قائد الطائرة من النافذة ، وقام برفع العلمين المصري والألماني، وذلك في إطار دعم السياحة.

وتم تنظم الاحتفال بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي ،وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني، وممثلون عن وزارة السياحة وأعضاء هيئة تنشيط السياحة بالمطار ، بالإضافة إلى السفير الألماني بالقاهرة.