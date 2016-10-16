رئيس النواب يطالب بضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة

طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بنقل الصناديق الخاصة بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدعم العيني بوابة أخرى للفساد.

وأضاف عبد العال تعقيبًا على كلمة للنائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر حول الدعم العيني ومقعد دائرة الدقي والعجوزة والصناديق الخاصة «متضامن في كل كلمة للنائب السويدي.. هناك تراخي من الحكومة وهناك عدم رد على التوصيات، طالبت رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير ربع سنوي عما حققته الحكومة من برنامجها.. وأطالب الحكومة بضبط الانفاق الحكومي».

وتابع عبد العال «أعتقد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في القمح أظهر أن هناك منظومة فاسدة سببها الدعم العيني وهكذا هو الحال بالنسبة للسكر»، مؤكدًا أن نواب الشعب يحاولون قدر الإمكان السير بالسفينة إلى بر الأمان وأن هناك ظروف اقتصادية صعبة وهناك قرارات قد تكون صعبة ولا بد من الجميع التضامن مع هذه القرارات مع ضرورة ترتيب الحكومة لأولوياتها.

أ ش أ