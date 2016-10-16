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«الوزراء» يوافق علي الضوابط الخاصة باستيراد السلع والحبوب الزراعية

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«الوزراء» يوافق علي الضوابط الخاصة باستيراد السلع والحبوب الزراعية «الوزراء» يوافق علي الضوابط الخاصة باستيراد السلع والحبوب الزراعية

المهندس شريف إسماعيل – رئيس الوزراء

وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على الإجراءات والضوابط الخاصة باستيراد مجموعة من الحبوب الزراعية، والتي استعرضها خلال اجتماعه اليوم، وتم التوافق عليها ومراجعتها من قبل الوزارات والجهات المعنية المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المبذولة من جانب لتوفير السلع الاساسية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، فضلًا عن الجودة العالية لها، مشددًا على ضرورة التأكد من مطابقة السلع التي يتم استيرادها من الخارج للمواصفات القياسية المصرية، وكذا العالمية المعمول بها في هذا المجال،

وأوضح رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الزراعة والصحة والتموين أنه سيتم استعراض تلك الإجراءات في صيغتها النهائية في اجتماع خلال أسبوع.

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