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مصرع عامل وإصابة 3 آخرين سقطوا من أعلى برج كهربائى فى بنى سويف

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مصرع عامل وإصابة 3 آخرين سقطوا من أعلى برج كهربائى فى بنى سويف مصرع عامل وإصابة 3 آخرين سقطوا من أعلى برج كهربائى فى بنى سويف

>بني سويف – هاني فتحي

لقى عامل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، عقب سقوطهم من أعلى برج كهربائى بمحطة غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء محمد الخليصى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من اللواء عمر عبد العال، حكمدار المديرية، يفيد استقبال مستشفى بنى سويف الجامعى " فوزى .ا.ا" - 37 سنة، جثة هامدة وتم ايداعه مشرحة المستشفى و "محمد.م.ش "و"حسام .م.ا"، و"أحمد .ا.ا"، جميعهم عمال بمحطة كهرباء غياضة ومصابين بكسور متفرقة فى الجسم وتلقوا العلاج الازم داخل المستشفى.

دلت التحريات الأولية للحادث، والتى ـأشرف عليها اللواء خلف حسين مدير إدارة البحث الجنائى، أن ألعمال الأربعة يعملون بمحطات الكهرباء، وسقطوا من أعلى البرج أثناء قيامهم بتوصيل شدة كهربائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيق والتى أمرت بدفت جثة المتوفى.

 

 


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