النيابة تستمع لقوة ضبطت أعضاء حركة إخوانية تحرض على التظاهر فى 11 نوفمبر

أكد أسامة ناصف، أحد دفاع المتهمين فى حركة تضم عناصر إخوانية، أن النيابة تستمع إلى أقوال القوة الأمنية المكلفة بتحرير المحضر بشأن اتهام 7 طلاب بجامعة الأزهر بالتحريض على التظاهر والحشد فى 11 نوفمبر المقبل.

وأوضح "ناصف" لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تستمتع النيابة إلى أقوال مسئول ضبط الطلاب، للنظر فى التهم التى أسندت إليهم، وأهمها التحريض على العنف، وإثارة الشغب، والانضمام لجماعة على خلاف القانون، والعمل على التخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

يذكر أن نيابة شرق القاهرة الكلية، قد قررت حجز المتهمين مساء أمس السبت، لحين ورود التحريات.