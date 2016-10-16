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حبس 7 طلاب بحركة "وكستونا" 15 يوما بتهمة الحشد لـ11 نوفمبر

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حبس 7 طلاب بحركة "وكستونا" 15 يوما بتهمة الحشد لـ11 نوفمبر حبس 7 طلاب بحركة "وكستونا" 15 يوما بتهمة الحشد لـ11 نوفمبر

>كتبت ندى سليم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس 7 طلاب من جامعة الأزهر بتهمة تنظيم حركة "وكستونا" 15 يوما، على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، والحشد للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.

يذكر أن النيابة أسندت للمتهمين 10 تهم، أبرزها تأسيس حركة تدعى التظاهر فى 11 نوفمبر المقبل، كما تم توجيه تهمة تعطيل مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتهمة التحريض على العنف، وقطع الطرق العامة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والعمل على قلب نظام الحكم، وزعزعة الأمن العام، وتعطيل العمل بالدستور، وإثارة الشغب.

 

 

 


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