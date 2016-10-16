حبس 15 متهمًا من عناصر تنظيم «وكستونا» 15 يومًا.. والنيابة تأمر بضبط 60 آخرين

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبرهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة حبس 15 متهمًا من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي 15 يومًا، على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بتكوين تنظيم «وكستونا» للدعوة للتظاهرات يوم 11 نوفمبر المقبل.

كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 60 آخريين متهمين بالاشتراك في الدعوة للتظاهر.

وأسندت النيابة برئاسة المستشار إسلام الجوهري رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة للمتهمين عدة اتهامات من بينها التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات للمباحث الجنائية تفيد بقيام 15 من طالب جامعة الأزهر بالإعداد ليوم 11 نوفمبر المقبل من خلال دعوة المواطنين على التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف بتدشين تنظيم يحمل اسم «وكستونا»، بمدينة نصر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بطبع وحيازة المنشورات وتوزيعها على المواطنين في الشوارع والميادين، وإلصاقها على حوائط المنازل، وتضمنت جمل وعبارات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على تعليمات من قيادات الصف الثاني بالجماعة الإرهابية، لتنفيذ المخطط بالدعوة للتظاهر مستغلين عدم استقرار الأسعار بالنسبة لكثير من السلع الغذائية في الوقت الراهن، كما حوت حصاد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال 3 سنوات بالأرقام، إلا أن تلك الأرقام جاءت مغلوطة بغرض السيطرة على مشاعر المواطنين واقناعهم بالخروج في تظاهرات حاشدة يوم 11 نوفمبر، من خلال الحديث عن غلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على الاجتماع داخل أحد الشقق السكنية بمدينة نصر، والتجمع بصفة دورية لإعداد خطط وافكار لكيفية الحشد يوم 11 نوفمبر، وتحديد الشوارع والميادين التي تصلح لتجمع المواطنين وحشدهم بمنطقة شرق القاهرة.