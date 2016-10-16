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العجاتي: الحكومة ستمنح معاشات استثنائية لأهالى شهداء الكمين

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العجاتي: الحكومة ستمنح معاشات استثنائية لأهالى شهداء الكمين العجاتي: الحكومة ستمنح معاشات استثنائية لأهالى شهداء الكمين

المستشار مجدي العجاتي

أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب اليوم الأحد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس منح أسر شهداء كمين سيناء معاشات استثنائية.

وبحسب موقع أخبار التابع لقطاع الأخبار قال العجاتي – خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم – أن قامت باتخاذ ذلك القرار حتى يتم اصدار تشريع من قبل البرلمان ينظم تلك المسألة، منوها بأن مجلس الوزراء قرر أمس السبت صرف معاشات استثنائية لأسر الشهداء العاملين المدنيين في وزارة الكهرباء.

جاءت كلمة العجاتي تعليقا على كلمة للنائب بهاء أبو شقة حول الجزئية الخاصة بإصدار قانون لتنظيم عملية تكريم ضحايا ومصابي العمليات الأمنية في المادة 16 من الدستور.

 

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