الحكومة تتعهد للبرلمان بالرد على توصياته وتقديم تقرير عن أدائها قريبا

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إنه وعد المجلس برد الحكومة على توصياته، وسيتم إرسال التقرير الربع سنوى عن أداء الحكومة طبقا لبرنامجها قريبا للمجلس.

وأضاف "العجاتى"، خلال الجلسة العامة ردا على الانتقادات التى وجهت إلى الحكومة،: "سنتعاون مع المجلس فى ضبط السوق وستتقدم الحكومة بحزمة من القوانين منها التى وافقت عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الأيام الماضية مثل قانون حماية المستهلك الذى يهدف إلى ضبط السوق وحماية المستهلك وقانون تراخيص المشروعات بالإخطار".

وأوضح أن الصناديق الخاصة، مشكلة وبدعة وضمها لموازنة الدولة إجراء جيد، ووصفه بـ" غير السهل" حيث هناك صناديق صادرة بقوانين تحتاج لدراسة.