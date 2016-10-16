الزراعة: 192مليون جنيه حصيلة 4جلسات مزاد بيع أراضى حق الشعب بوادى النطرون

قالت وزارة الزراعة ، إن حصيلة 4 جلسات من المزاد العلنى لبيع أراضى حق الشعب المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بلغت192 مليون جنيه عن بيع 29 قطعة، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 3779 فدان ، ضمن المساحة التى طرحتها اللجنة والبالغ مساحتها 18 ألف فدان بعدد قطع 103 قطعة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة ، على أن يتم طرح إعلان جديد لبيع باقى الأراضى المطروحة بوادى النطرون.

وكشفت الوزارة فى بيان صحفى ، أن الجلسة الرابعة للمزاد والتي عقدت اليوم بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أسفرت عن بيع 5 قطع بمنظقة وادى النطرون بـإجمالي مبلغ 13 مليون جنيه ، حيث تم بيع القطعة رقم 92 بمساحة 80 فدان، بمبلغ 3 مليون و 960 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 49 ألفا و510 جنيه، وبيع الجزء الأول من القطعة رقم 89 بمساحة 43 فدانا، بإجمالى 2 مليون و 28 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 49 ألفا و510 جنيه.

وأوضح البيان ، أنه تم بيع القطعة رقم 77 بمساحة 27 فدان بإجمالى مبلغ مليون و 363 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 50 ألفا و510 جنيهات، فضلاً عن بيع القطعة رقم 90 البالغ مساحتها 69 فدان، بإجمالى مبلغ 3 مليون و 416 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 49 ألف و510 جنيه، وبيع الجزء الثانى من القطعة رقم 89 بمساحة 40 فدان بإجمالى مبلغ مليون و 982 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 49 ألف و550 جنيه ، مشيرا الى أن اللجنة قررت استئناف جلسات مزاد بيع أراض حق الشعب من خلال "إعلان جديد" لبيع باقى الأراضى المطروحة بمنطقة وادى النطرون.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، أعلنت أن الثلاث جلسات التي تم عقدها الأسبوع الماضى لبيع أراضى حق الشعب أسفرت عن بيع 3519 فدان باجمالى 24 قطعة، بمبلغ 179 مليون جنيه، ضمن المساحة التى طرحتها اللجنة والبالغ مساحتها 18 ألف فدان بعدد قطع 103 قطعة بوادى النطرون بمحافظة البجيرة ، على أن يستانف مزاد حق الشعب أعماله الأسبوع المقبل لبيع باقى القطع.