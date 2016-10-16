ننشر صور استعدادات القوات المسلحة لمهاجمة البؤر الارهابية

ينشر "اليوم السابع" صور استعدادات القوات المسلحة لمواجهة العناصر الارهابية والتكفيرية ، وذلك فى ظل توجيهات من القيادة العامة بمواصلة الجهود للقضاء على تلك العناصر، وتدمير كافة مخازن الأسلحة والذخيرة والتجمعات الخاصة بهم.

وحسب بيان رسمى للقوات المسلحة ، فقد بدأت صباح اليوم، مدعومة بعناصر من الوحدات الخاصة والشرطة المدنية تنفيذ حملة موسعة لملاحقة واستهداف العناصر الارهابية والخارجين عن القانون في العديد من المناطق بنطاق المدن والقري والتجمعات السكانية بشمال ووسط سيناء والمناطق الصحراوية المحيطة بها.