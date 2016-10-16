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الصين تصدر تحذيرًا باللون الأصفر تأهبًا لاستقبال الإعصار «ساريكا»

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الصين تصدر تحذيرًا باللون الأصفر تأهبًا لاستقبال الإعصار «ساريكا» الصين تصدر تحذيرًا باللون الأصفر تأهبًا لاستقبال الإعصار «ساريكا»

إعصار ـ صورة أرشيفية

 

أصدر مركز الأرصاد الوطنى الصينى اليوم الأحد تحذيرا باللون الأصفر – يتراوح بين الخفيف ومتوسط القوة- ضد إعصار “ساريكا”، الإعصار الـ21 الذى تتعرض له الصين فى العام الجارى.

وقال المرصد فى بيان رسمى نشر بوكالة الأنباء الرسمية الصينية شينخوا أنه حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بكين كان مركز الإعصار فوق بحر الصين الجنوبى على بعد حوالى 1040 كيلومترا جنوب شرقى مقاطعة هاينان.

وسيستمر الإعصار فوق الأجزاء الشمالية من بحر الصين الجنوبى قبل أن يصل إلى هاينان صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المرصد أنه خلال الفترة من ظهر اليوم الأحد، إلى ظهر غد الاثنين، من المتوقع أن تؤثر الأمطار الغزيرة والرياح على المناطق الساحلية فى جنوب شرق الصين بما فى ذلك قوانغدونغ وفوجيان وهاينان.

وحث الحكومات المحلية فى المناطق التى ستتأثر بالإعصار على اتخاذ إجراءات ضد الكوارث الجيولوجية المحتملة.

يذكر أن الصين لديها نظام للأرصاد الجوية من أربعة مستويات، يعتبر الأحمر أكثرها خطورة ويليه البرتقالى والأصفر ثم الأزرق.

أ ش أ

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