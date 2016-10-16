تأجيل محاكمة «بديع» و92 آخرين في «أحداث بني سويف» لـ20 نوفمبر

قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة محمد بديع، المرشد اللسابق لجماعة الإخوان المنحلة، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”، إلى جلسة ٢٠ نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لسماع مرافعة الدفاع، حسبما أفاد مراسلنا.

ويُحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بحرق مركز شرطة “ببا”، الشهر العقاري، ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس من عام 2013 .

بدأت الجلسة في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، واثبتت المحكمة حضور المتهمين وسط تشديدات أمنية مكثفة، واستمعت لطلبات بعض المتهمين وللدفاع، من ضمنها طلبات إخلاء السبيل، والمطالبة بالمحاكمات العاجلة وانجاز القضية.

ودفع محامي المتهم “أحمد شعيب” – خلال الجلسة – ببطلان القبض عليه لأن قرار القبض صدر بعد٦ أشهر من تاريخ القبض.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، عضوية المستشارين عماد سامي علي، ووائل أحمد عبد الله، وبحضور أحمد عاصم، رئيس النيابة، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

ويحاكم في القضية 93 متهمًا، منهم:” 25 محبوسًا، و67 هاربين”، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم:” عبد العظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد، نهاد القاسم عبد الوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، سيد هيكل، خالد سيد ناجي، عضوي مجلس الشورى السابقين، وعبدالرحمن شكري، عضو مجلس الشعب السابق”.