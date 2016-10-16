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السلطات التونسية تعتقل داعشي أخفى طائرة صغيرة بدون طيار داخل منزله

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السلطات التونسية تعتقل داعشي أخفى طائرة صغيرة بدون طيار داخل منزله السلطات التونسية تعتقل داعشي أخفى طائرة صغيرة بدون طيار داخل منزله

الشرطة التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، عن قيامها بالتحفظ على أحد الإرهابيين المنتمين لتنظيم “داعش” بمنطقة طبرقة بولاية باجة التونسية، شمال غرب تونس بمحازاة الحدود الجزائرية، وبحوزته طائرة بدون طيار من طراز “درون” مجهزة بكاميرا رقمية وكمبيوتر و6 صواريخ صغيرة.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان أصدرته اليوم، أن وحدات الحرس الوطني تلقت معلومات حول حيازة أحد ساكني منطقة الأرمال بمعتمدية طبرقة لطائرة بدون طيار، ما أدى إلى قيام القوات بمداهمة المكان وتحفظت على الشخص المعني الذى يبلغ من العمر 27 سنة، وبتفتيش محل إقامته تم العثور على طائرة بدون طيار نوع مجهزة بكاميرا رقمية، جهاز حاسوب و6 “شماريخ”، بحسب وكالة الشرق الأوسط.

وأضافت أنه بتصفح حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” عثر على صورته بجانب الراية السوداء لتنظيم “داعش” الإرهابي، وبمراجعة النيابة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة بالتحفظ عليه وتم توجيه الاتهام له بـ”الاشتباه فى الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

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