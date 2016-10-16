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غدًا.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

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غدًا.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة غدًا.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

الكعبة – أرشيفية

يتشرف الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، غدًا الإثنين، بغسل الكعبة المشرفة، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويشارك في غسل الكعبة المشرفة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ونائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم, وعدد من الوزراء والعلماء وسدنة بيت الله الحرام، فضلًا عن أعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة، وجموع من المواطنين وقاصدي بيت الله الحرام.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، أن أهمية غسل الكعبة المشرفة تنبثق من مكانة الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، ومن الاهتمام الخاص من القيادة بهما، وبكل ما يتعلق بالحرمين الشريفين، وحرصًا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.

وأشار إلى أن الرئاسة العامة تقوم بتجهيز كميات كبيرة من ماء زمزم الممزوج بماء الورد، وطيب العود، وأنواع متعددة من أفخر الطيب، وأزكاه وجميع مستلزمات الغسل لتخرج هذه المناسبة بالصورة اللائقة.

أ ش أ

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