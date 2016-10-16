أخبار عاجلة

البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر -
تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل استئناف «إكرامي الصباغ» على حبسه في 7 قضايا نصب إلى 22 أكتوبر

Google+ Print
تأجيل استئناف «إكرامي الصباغ» على حبسه في 7 قضايا نصب إلى 22 أكتوبر تأجيل استئناف «إكرامي الصباغ» على حبسه في 7 قضايا نصب إلى 22 أكتوبر

رجل الأعمال إكرامي الصباغ، مالك شركة “أونست” – أرشيفية

أجلت محكمة جنح مستأنف البساتين، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، الاستئناف المُقدم من هيئة الدفاع عن رجل الأعمال إكرامي الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة “أونست للتطوير العقاري”، على حكم حبسه في 7 قضايا نصب إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد حمدي، عضوية المستشارين أحمد عمر، وعامر عبد الله، وأمانة سر إبراهيم فرج، وحسين السقا.

بدأت الواقعة عند إعلان شركة “أونست” فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالًا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا