تأجيل استئناف «إكرامي الصباغ» على حبسه في 7 قضايا نصب إلى 22 أكتوبر

أجلت محكمة جنح مستأنف البساتين، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، الاستئناف المُقدم من هيئة الدفاع عن رجل الأعمال إكرامي الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة “أونست للتطوير العقاري”، على حكم حبسه في 7 قضايا نصب إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد حمدي، عضوية المستشارين أحمد عمر، وعامر عبد الله، وأمانة سر إبراهيم فرج، وحسين السقا.

بدأت الواقعة عند إعلان شركة “أونست” فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالًا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم.