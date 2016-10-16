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إنبي يحيل محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق للتحقيق

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إنبي يحيل محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق للتحقيق إنبي يحيل محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق للتحقيق

الحارس محمد عبد المنصف

قرر عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي إحالة محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق للتحقيقات بسبب ما نسب إليه من اتهامات من علاء عبد العال مدربه بشأن تسريب الأخبار الخاصة بالكتيبة البترولية.

وكان علاء عبد العال مدرب إنبي قد تحدث عقب خسارة فريقه من سموحة في الدوري، مشيرًا إلى أن عوامل الهزيمة أهمها اختراق فريقه وتسريب كواليس التدريبات للإعلام لمصلحة لاعب لا يشارك.

وأوضح عبد الناصر محمد أن التحقيق سوف يتم بواسطة المستشار القانوني للنادي، على أن يتم عرض نتيجة التحقيقات على مجلس الإدارة مع خوض اللاعب التدريبات منفردا حتى نهاية التحقيقات.

وفي ذات السياق، وافق محمد عبد المنصف بشكل كامل على تلك الإجراءات وخضوعه للتحقيق لإيضاح صحة ما قاله المدير الفني من عدمه للجميع والإعلان عن النتيجة بعد نهاية التحقيقات.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط من 4 جولات.

أ ش أ

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