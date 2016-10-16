بدء دفع قروض الإسكان الجديدة لــ 1250 مستفيداً

بدأت هيئة أبوظبي للإسكان تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والخاصة بالدفعة الجديدة من قروض الإسكان للمواطنين والبالغ عددهم 1250 مستفيداً بقيمة مليارين وثلاثمائة وعشرة ملايين درهم.

وتغطي هذه الدفعة من القروض احتياجات ومتطلبات المواطنين في بناء مساكنهم أو استكمالها وذلك في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وجاء اعتماد المجلس لهذه الدفعة من قروض الإسكان حرصاً من القيادة الحكيمة على توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم وتوفير أعلى مستويات المعيشة التي تنسجم مع التنمية التي تشهدها الدولة مما ينعكس إيجابا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

ويستفيد من هذه الدفعة من القروض نحو 400 مواطن من منطقة الشامخة جنوب و200 مواطن من شعبة الوطاة في مدينة العين و650 موزعين على عدة مناطق في إمارة أبوظبي وذلك تماشياً مع خطة الهيئة لإحياء المدن السكنية الجديدة بعد الانتهاء من البنية التحتية لهذه المناطق إذ يعد مشروع جنوب الشامخة من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها حكومة أبوظبي.

ولتسهيل إجراءات بناء المساكن للمواطنين وفق مستويات الجودة المطلوبة وفي إطار الوقت والميزانية المحددين توفر هيئة أبوظبي للإسكان ضمن مبادرة بيتي نحو 89 تصميماً سكنياً تقدم تصاميم لمساكن معتمدة معمارياً من الجهات المعنية.

وتتيح مبادرة "بيتي" لمستفيدي القروض إمكانية اختيار تصاميم المسكن الحاصلة على الموافقات المسبقة مع مساحات داخلية يمكن تهيئتها لتتناسب مع حجم الأسرة واحتياجاتها حيث تتيح المخططات المعمارية واجهات بأنماط متعددة تتراوح بين الحديث والأندلسي والإسلامي والتراثي.

> كما أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن ترسية مشروع إسكان المواطنين في منطقة الهير بمدينة العين بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" حرصاً من القيادة الحكيمة على تأمين السكن المناسب للمواطنين.

ويشمل مشروع الهير السكني الذي يقع على طول الطريق السريع الرئيسي من العين إلى دبي 300 وحدة سكنية وبقيمة 687 مليون درهم.

ويمتد المشروع على مساحة 153 هكتارا ويتضمن أعمال الطرق والبنية التحتية والخدمات إضافة إلى إنشاء الفلل السكنية وفق معايير "استدامة " على تصنيف اللؤلؤ منها 300 قطعة أرض سكنية تبلغ مساحة كل قطعة 2025 متراً مربعاً " 45 في 45 " إضافة إلى ثلاثين قطعة أرض بمساحة 3600 متر مربع " 60 في 60 " لكل قطعة ومحال تجارية بمساحة 2900 متر مربع ومسجدين بمساحة " 2700 متر مربع و 900 متر مربع".

وحرصت الهيئة على أن يكون المشروع وفق أحدث التصاميم والمعايير بهدف توفير الراحة الكاملة للمواطن المستفيد وبما يلبي تطلعات الأسرة الإماراتية.

ويتضمن المشروع بناء مساجد ومدارس ومراكز تجارية وحدائق وجميع الخدمات العامة التي يحتاج إليها السكان وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة القاضية بإنشاء المساكن ضمن أعلى المعايير المعمارية التصميمية وبما يتناسب مع مستوى المعيشة للأسرة الإماراتية وذلك من خلال توفير البنية التحتية المستدامة في المجمعات السكنية التي يتم إنشاؤها أو تطويرها.

وتقدم سيف بدر القبيسي المدير العام للهيئة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الهيئة لما يقدمونه للمواطنين خاصة في مجال الإسكان وحرصهم واهتمامهم بشؤون المواطنين وتطلعاتهم وضمان مستقبل مشرق لأبنائهم وهو الهدف والغاية النبيلة التي سعت إليها قيادة الإمارات منذ تأسيس الدولة لإيمانها المطلق بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان الإماراتي.

وقال إن الاهتمام بإسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم لم يكن يوماً عملية مرحلية بل استراتيجية مستدامة تبنى على المنجزات وتطور الآليات ووسائل التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود وهو تمتع المواطنين بمستوى معيشي يتماشى مع ما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف: " ليس أدل على ذلك من القرارات المهمة التي اتخذها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي تضمنت اعتماد صرف قروض إسكانية لعدد 1250 مستفيداً بقيمة مليارين وثلاثمائة وعشرة ملايين درهم وترسية مشروع إسكان المواطنين في منطقة الهير قرب من مدينة العين بقيمة 687 مليون درهم وغيرها من مشاريع البنية التحتية والمشاريع التعليمية والخدمية.

ونوه سيف بدر القبيسي إلى أن آلية توزيع القروض للربط مع مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية وذلك بوضع منهجية لتوزيع القروض السكنية تأتي بهدف بناء مجتمعات سكنية متكاملة في جميع مناطق إمارة أبوظبي حيث قسمت توزيع القروض على 4 فئآت وهي استكمال مناطق قائمة وإحياء مناطق جديدة وصيانة وتوسعة المساكن الشعبية بالإضافة الى الطلبات الجديدة.