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انطلاق المناورات البحرية «جسر 17» بين السعودية والبحرين

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انطلاق المناورات البحرية «جسر 17» بين السعودية والبحرين انطلاق المناورات البحرية «جسر 17» بين السعودية والبحرين

القوات البحرية

انطلقت اليوم الأحد بميناء الشيخ سلمان بمملكة البحرين مناورات (جسر 17) التمرين البحري الثنائي المختلط بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكية البحريني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن قائد السفينة المشاركة المقدم البحري الركن أحمد بن عبدالعزيز الصالح قوله إن التمرين يهدف إلى رفع مستوى القدرة القتالية والأداء الاحترافي في جميع أنواع العمليات البحرية وتوحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة وتعزيز إجراءات إدارة المعركة البحرية , كذلك تسهم تدريبات الزيارة والتفتيش في حماية المياه الإقليمية وصد أي عدوان.

وأكد الصالح على أهمية هذا التمرين حيث إنه يجسد التعاون الأمني والبناء بين البلدين لرفع الكفاءة والحس الأمني والقتالي لدى القوتين في ضوء ما تمتلكه البحرية الملكية في الدولتين من كوادر ومعدات متطورة , وما تحتاج إليه من تبادل الخبرات من ناحية التدريب والإتقان القتالي والتقني والمعلوماتي.

أ ش أ

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