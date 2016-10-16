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تحت شعار "لا للإرهاب": تجارة سوهاج تستقبل طلابها الجدد وتكرم القدامى

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تحت شعار "لا للإرهاب": تجارة سوهاج تستقبل طلابها الجدد وتكرم القدامى تحت شعار "لا للإرهاب": تجارة سوهاج تستقبل طلابها الجدد وتكرم القدامى

>سوهاج - محمود مقبول

نددت جامعة سوهاج، طلبة وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، بالعمل الإرهابي الذي شهدته أرض سيناء الطاهرة صباح أمس، واستشهد على أثره وأصيب عدد من جنودنا البواسل، وذلك خلال استقبال كلية التجارة لطلابها الجدد والقدامى من مختلف الفرق، بمقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة, صرح بذلك د. صفا محمود السيد القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وفي بداية كلمته دعا د. صفا محمود جميع الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا الأبطال، قائلا:" إننا نجتمع اليوم تحت عنوان " لا للإرهاب " في رسالة واضحة المعالم أننا ننبذ الأعمال الشيطانية التي لم ولن تؤثر على طموحات وصلابة المجتمع المصري"، داعيا الشباب إلى القراءة الصحيحة للأحداث المتوالية التي تعيشها نتيجة استقلالية قرارها السياسى.

وأوضح د. أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم أن الشباب هم وقود أي أمة واعدة ولابد من دعمهم وتقديم كافة متطلباتهم وتلبية كل احتياجاتهم، مشيرًا إلى أهمية تلك الفعاليات خاصة مع الطلبة والطالبات الجدد الذين يحتاجون الدعم والتشجيع.

وأشار د. ممدوح الرشيدي عميد الكلية إلى أن اليوم بدأ بمسيرة حاشدة جابت أرجاء الجامعة وذلك للتنديد بالإرهاب وجرائمه الدنيئة، وللتأكيد على أن شباب مصر يقف خلف قيادته في حربها ضد الإرهاب.

ورفع طلبة وطالبات الكلية  لا فتات مكتوب عليها عبارات تندد بالإرهاب وتؤكد على دعم القوات المسلحة، مثل "لا للإرهاب" "الجيش والشعب ايد واحدة"، وفي نهاية الفقرات تم تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين من الفرق المختلفة.


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مصر 365

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