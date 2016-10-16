القوات المسلحة: حملة موسعة لتمشيط ومداهمة عدة مناطق بشمال ووسط سيناء

بدأت القوات المسلحة مدعومة بعناصر من الوحدات الخاصة والشرطة المدنية تنفيذ حملة موسعة لملاحقة وإستهداف العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون فى العديد من المناطق بنطاق المدن والقرى والتجمعات السكانية بشمال ووسط سيناء والمناطق الصحراوية المحيطة بها .

> وقامت القوات المسلحة بدفع تعزيزات من الجيشين الثانى والثالث الميدانى للمشاركة فى الحملة ، ومراجعة كافة الإجراءات الأمنية المتخذة بهذه المناطق والتأكد من تفهم القوات المشاركة للمهام والواجبات المكلفين بها ، وإتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتطبيق قواعد الإشتباك حفاظاً على أرواح الأبرياء الذين قد تستغلهم العناصر التكفيرية كساتر لها فى مواجهة قوات إنفاذ القانون .

> تزامن ذلك مع إستمرار القوات الجوية فى توجيه ضرباتها المركزة لإستهداف الجيوب والبؤر الإرهابية فى محيط مناطق العمليات ، ومشاركة الهليكوبتر المسلح من طراز الأباتشى بتنفيذ عمليات الإستطلاع والتصوير الجوى وقصف عدد من الملاجئ التى تستخدمها العناصر التكفيرية المسلحة للإيواء والهروب بهذه المناطق .

> كما كثفت عناصر القوات المسلحة والشرطة من إجراءاتها الأمنية على إمتداد الطرق والمحاور الرئيسية وفرض طوقاً أمنيا لمنع تسرب العناصر الإرهابية من مناطق العمليات إلى قرى ومدن شمال ووسط سيناء.