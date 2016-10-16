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عُمان: فشل صفقة الاندماج بين بنكي ضفار وصحار بعد 3 سنوات من التفاوض

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عُمان: فشل صفقة الاندماج بين بنكي ضفار وصحار بعد 3 سنوات من التفاوض عُمان: فشل صفقة الاندماج بين بنكي ضفار وصحار بعد 3 سنوات من التفاوض

أحد فروع بنك ظفار العماني (أرشيف)

أعلن بنك ظفار العماني في بيان للبورصة الأحد إنهاء المفاوضات حول اندماجه مع منافسه الأصغر بنك صحار، بسبب عجز الجانبين عن التوصل “إلى صيغة توافقية لبعض البنود المهمة الرئيسية لإكمال العملية”.

وأضاف البيان دون الخوض في التفاصيل “وعليه فإن مجلس إدارة بنك ظفار، وبعد الكثير من التشاور والنقاش، قرر أنه من مصلحة المساهمين عدم الاستمرار في المفاوضات مع بنك صحار حول الدمج المقترح”.

ويناقش ثاني أكبر بنوك عمان من حيث الأصول، وبنك صحار سبل الاندماج منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

وفي يونيو قال بنك صحار إن البنكين اتفقا على نسبة تبادل الأسهم في إطار خطة الاندماج بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة من الناحية المالية والقانونية في ابريل.

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